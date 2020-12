Digitales Angebot an Weihnachten

Biblis/Nordheim.An Weihnachten wird es keine Gottesdienste mit Besuchern in den evangelischen Kirchen in Biblis und Nordheim geben. Mit größtem Bedauern haben die Kirchengemeinden aufgrund der Pandemielage alle öffentlichen Gottesdienste bis einschließlich 10. Januar 2021 abgesagt. „Weihnachten fällt aber nicht aus!“, heißt es in der Mitteilung. Denn die Weihnachtsgottesdienste sind wie viele weitere Angebote auf dem Youtube-Kanal „einfachglauben“ und „Theologischer Salon“ von Pfarrer Arne Polzer zu finden. Dort gibt es auch viele Inhalte für die Kindergartenkinder und ihre Eltern. Zum Thema Kinderkirche und Kindergottesdienst hat Gemeindepädagogin Dorothee Engelhardt auf dem Youtube-Kanal „Kinderkirche digital“ ein Angebot eingestellt. Weitere Aktivitäten können auf Facebook, Arne Polzer/Evangelische Kirche Biblis, und auf der Homepage biblis-evangelisch.de angeschaut werden.

Das evangelische Gemeindehaus in Biblis bleibt bis auf Weiteres für Gruppen und Veranstaltungen geschlossen. Das evangelische Gemeindebüro, Zum Steiner Wald 3, in Nordheim ist an folgenden Tagen besetzt: Montag von 10.30 bis 14 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Freitag von 8.30 bis 12 Uhr. Derzeit ist das Büro nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Büro und Pfarrer sind erreichbar unter 06245-70 39, arne.polzer@ekhn.de, kirchengemeinde.nordheim@ekhn.de und auf Facebook und Youtube. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.12.2020