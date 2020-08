Diskussion um Beiträge

Biblis.Der Bibliser Schulförderverein hat jetzt seine Jahreshauptversammlung nachgeholt, die eigentlich im März hätte stattfinden sollen. 18 Mitglieder waren erschienen und saßen mit Abstand im Kreis auf dem Schulhof der alten Schule. Der erste Vorsitzende Hermann Snaschel berichtete über die Aktivitäten des Fördervereins im Jahr 2019, zum Beispiel die Beteiligung beim Projekttag und dem Flohmarkt.

Der Schulförderverein ist Träger der Schulkindbetreuung Tintenklecks, in der es viele personelle Veränderungen gegeben hat. Neuer kommissarischer Leiter der Schulkindbetreuung ist Tobias Kleiner. Im jetzigen Team arbeiten vier Männer, was immer noch eine Seltenheit ist. Im nächsten Jahr wird die Schule in den Weschnitzauen dem Pakt für den Nachmittag beitreten. Damit wird der Förderverein nicht mehr Träger der Betreuung sein.

Aus dem Kassenbericht ging hervor, dass der Verein im Jahr 2019 – hauptsächlich aufgrund gestiegener Personalkosten – 7000 Euro weniger eingenommen als ausgegeben hat. Die Gemeinde Biblis hat den Zweckbetrieb mit 20 000 Euro unterstützt.

Als es um die Entlastung des Vorstands ging, stimmten vier Mitglieder dagegen und nur zwei dafür. Bei der anschließenden Diskussion stellte sich heraus, dass Mitglieder sich über die in der Coronazeit geleisteten Beiträge nicht ausreichend informiert fühlten. Die Zahlung lief weiter, ohne dass die Betreuung stattfinden konnte. Snaschel erklärte, dass er seit Mai mit dem Kreis in Verhandlung sei und erst am Tag vor der Versammlung vom zuständigen Kreismitarbeiter eine Zusage über die Rückzahlung erhalten habe.

Nun musste ein neuer Vorstand gewählt werden. Mit zwölf Stimmen und vier Enthaltungen wurde erneut Hermann Snaschel gewählt, der als einziger Kandidat antrat. Als stellvertretende Vorsitzende löste Melanie Knecht Britta Wetzel ab, die nicht wieder kandidierte. Schriftführerin wurde Anja Drolshagen, zu Kassenprüferinnen wurden Sabrina Hermann und Ruta Martin bestimmt.

Die vorgesehene Satzungsänderung wurde auf die nächste Mitgliederversammlung im März vertagt, damit der Entwurf vorher noch dem Finanzamt zur Überprüfung vorgelegt werden kann. red

