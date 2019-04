DLRG vor Herausforderungen

Biblis.Gleich zwei Überraschungen gab es bei der Jahreshauptversammlung der DLRG Biblis: Der langjährige Vorsitzende Christian Schäfer, auch im Kreisverband tätig, wurde mit dem Verdienstabzeichen in Gold ausgezeichnet. Dieter Greth als engagiertes Mitglied erhielt das Verdienstabzeichen in Silber.

In seinem Jahresbericht erinnerte Schäfer an über siebzig Aktivitäten des Vereins, darunter Kreisausbildungen für den Wasserrettungszug und die Einsatztaucher, Unterweisungen am Defibrillator, Überwachungen von Regatten und Triathlon und natürlich noch viele gesellige Vereinsveranstaltungen. Von der Maiwanderung über eine Radtour bis hin zum traditionellen irischen Abend, den Weihnachtsfahrten und Weihnachtsfeiern, zudem standen mehrere Arbeitseinsätze an. Direkt nach seiner Wiederwahl kündigte er gleich ein, für eine nächste Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Frank Kamprath rief in seinem technischen Jahresbericht tragische Ereignissen in Erinnerung: Es gab zehn Einsätze, darunter mehrere Suchen nach vermissten Personen im Wasser. Einigen hätten gerettet werden können, drei Menschen seien allerdings ums Leben gekommen. So wurden am Rhein im Bereich der Buhnen zwei Kinder vom Wasser mitgerissen, wenige Tage später kam ein Mann bei einem Rettungsversuch selbst ums Leben (wir haben berichtet).

Kreisverbandsleiter Matthias Denner zählte 27 Einsätzen im Kreis aus. Bei zehn Einsätzen habe die DLRG Biblis einen Großteil mitgetragen. „Biblis macht eine tolle Arbeit“, lobte auch Rudolf Keller, Vizepräsident des Landesverbandes.

Kamprath berichtete über Wachdienste bei Regatten, einer Übung mit dem Segelverein und Ferienspielaktionen. Auch gab er einen Überblick zu den Anschaffungen und Instandhaltungskosten für Einsatzfahrzeuge, Tauchausrüstung und für Ausbildungszweck.

Jugendleiterin Britta Fischer erzählte, dass zur Jugendgruppe 29 Kinder von sechs bis 18 Jahren angehören. Sie absolvierten 19 mal ein Schwimmtraining im Hallenbad Lampertheim, es gab Bastel- und Theoriestunden.

Das Jungeinsatzteam bestehe seit 2017, die Jugendlichen ab zwölf Jahren trafen sich sieben Mal und sprachen übers Tauchen, Funk, Erste Hilfe und Theorie. Es wurden Ausflüge unternommen, es gab eine kleine Sportstunde, bei der Jugendsammelwoche waren sie dabei und halfen bei der Seereinigung und bei „Sauberhaften Herbstputz“ am Gemeindesee mit.

Da das Schwimmbad im Lampertheim saniert wird, treffen sich die Kinder nur noch vierzehntägig – wollen aber trotzdem ihre Gemeinschaft pflegen. Ein Mal im Monat geht es für längere Schwimmvergnügen ins Hallenbad Bensheim, Schwimmabzeichen nehmen die Bibliser zurzeit aber keine ab.

Bei der Versammlung wurde zudem beschlossen, den Beitrag zu erhöhen. Ab 2020 kosten Kinder im Jahr 35 Euro statt 30 Euro und Erwachsene 50 Euro statt 40 Euro. Der Familienbeitrag bleibt unverändert, pro Kopf werden hier drei Euro abgezogen.

