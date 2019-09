Dollbohrer auf der Bühne

Wattenheim.Die Theatergruppe Dollbohrer der SG NoWa tritt wieder auf. Zur Aufführung kommt ein Stück „Lewwerworscht und Moncherie“. Es wird am 18. und 19. Oktober sowie am 25. und 26. Oktober im Sportheim in Wattenheim gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 7 Euro gibt es montags von 19.30 bis 20 Uhr im Sportheim in Wattenheim, Schulstraße 30.

Das Stück handelt von der Familie Himmelreich, die im Lotto gewonnen hat. Daraufhin versucht Marita Himmelreich,, ab sofort in „höheren“ Kreisen zu verkehren. Die schwerhörige Oma soll in die Seniorenresidenz abgeschoben werden. Außerdem soll der Sohn mit Fräulein von Spiegelow verkuppelt werden. Aus diesen Grund hat die Hausherrin die Familie Spiegelow zu einem Wochenendbesuch eingeladen. Da der Vater der Braut just an diesem Wochenende auch noch Geburtstag hat, übertrifft sich die Heldin mit den absurdesten Geburtstagsüberraschungen. Doch, wie so oft im Leben, laufen die Dinge nicht so, wie man will. Wie alles endet? Muss die Oma in die Seniorenresidenz und wird am Ende auch noch Hochzeit gefeiert? red

