Dollbohrer servieren Leberkäs

Wattenheim. Die Proben laufen auf Hochtouren, die Theaterkoffer sind gepackt: Diesmal entführen die Laienschauspieler der Theatergruppe der SG Nordheim/Wattenheim „Die Dollbohrer“ das Publikum in sonnige Gefilde. Denn das neue Stück heißt: „Auf Hawaii gibt’s Leberkäs mit Ei“. Am Freitag, 26. Oktober, feiert es Premiere. Drei weitere Vorstellungen folgen, der Vorverkauf dafür ist in vollem Gange.

Seit Monaten proben die Mimen an dem Stück und haben diesen mit örtlichem Dialekt sowie Lokalkolorit gespickt, wie Petra Höfig von der Gruppe erzählt. Gerade der Bezug auf Personen oder Vorkommnisse vor Ort mache eine besondere Attraktivität des Stücks für die Zuschauer aus. Dass man dann die Stücke auch in Mundart auf die Bühne bringt, sei selbstverständlich und ebenfalls wichtig. Meist zum Ende des Sommers legen sich die Laienschauspieler auf ein Stück fest und beginnen mit dem Lernen der Texte.

Bereits seit 2010 gibt es die Laienschauspielgruppe „Die Dollbohrer“ in Wattenheim, die mit einer Unterbrechung jedes Jahr im Herbst ein amüsantes Schauspiel, meist eine Komödie, auf die Bretter, die die Welt bedeuten, bringen. Die Bühne und das Bühnenbild stehen ebenfalls schon und werden für die Proben in der Wattenheimer Sporthalle genutzt.

Autor kommt zur Premiere

Der Dreiakter stammt aus der Feder von Wolfgang Kunzelmann und ist erneut ein lustiges Stück. Erfreut berichten die Laienschauspieler, dass sich der Autor für die Aufführung am Samstag, 27. Oktober, angemeldet habe, denn das Stück feiert in Wattenheim seine Uraufführung, es wird zum ersten Mal überhaupt inszeniert. Insgesamt besteht die Gruppe aus 14 Mitgliedern, von denen sechs aktiv auf der Bühne zu sehen sein werden.

In dem Stück „Auf Hawaii gibt’s Leberkäs mit Ei“ versucht der Metzgermeister Hermann Ringelschwanz, dringend eine Baugenehmigung für ein neues Schlachthaus für seine sehr gut laufende Metzgerei zu bekommen. Diese Genehmigung wird allerdings ständig durch den Bürgermeister verweigert.

Aber das sind nicht die einzigen Probleme, mit denen Hermann Ringelschwanz zu kämpfen hat. Der Mann seiner heimlichen Geliebten, ein Lebensmittelkontrolleur, hat sich zur Kontrolle angemeldet. Nachdem er viele Dinge zu beanstanden hat, soll die Metzgerei geschlossen werden.

Doch eine positive Fügung des Schicksals ermöglicht es Ringelschwanz, mittels einer Greencard nach Hawaii auszuwandern. Dort beginnt für ihn ein neues Leben: Er macht erneut eine Metzgerei auf. Doch bis dies soweit ist, sind noch viele Probleme und Verwicklungen zu bestehen. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, ob es am Ende tatsächlich „Auf Hawaii Leberkäs mit Ei“ gibt.

Als Darsteller zu sehen sind Willi Ochsenschläger als Metzgermeister Herrmann Ringelschwanz, Christine Roos als seine Frau Hermine. Ihren Sebastian stellt Romanio Kronauer dar. Michaela Kronauer spielt die Geliebte Manuela Neidmann und deren Mann Gerd Neidmann alias Klaus-Dieter Ruppert. Zum Ensemble gehören ferner Petra Höfig, die als Elke Kuhheil, Tierärztin und alte Flamme von Hermann, zu sehen ist.

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018