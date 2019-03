Dorfladen in Nordheim möglich

Nordheim.Die letzte Metzgerei in Nordheim hat zugemacht. Dafür hat Arnd Biebesheimer in seinem „Apfelhof“ mehr Produkte in den Verkauf genommen. Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt stellte in der Sitzung des Ortsbeirats den Antrag an die Gemeinde, die Einrichtung eines Dorfladens zu unterstützen.

Biebesheimer war persönlich zu Sitzung gekommen und berichtete, was er unternommen hat. „Von der Schließung waren wir alle überrascht. Ich habe mein Sortiment mit Fleisch und Wurst, Käse und Milchprodukten erweitert, die nicht so schnell ablaufen. Wir testen gerade aus, was gefragt ist. Und müssen die Sachen, die wir nicht verkaufen, selbst verbrauchen“, erklärte er. Unter anderem hat er eine Bestellliste für den Metzger ausliegen, von dem er seine Fleischwaren bezieht, denn nicht alles darf er aus veterinärer Sicht und aus hygienischen Gründen in seinem Laden verkaufen. Es gebe Gebäudeteile auf dem Hof, die sich als Laden ausbauen ließen, denn der jetzige Verkaufsraum sei nicht so groß.

„Allerdings müsste es eine Win-Win-Situation sein, damit wir uns nicht umsonst die Arbeit machen“, waren Biebesheimers Überlegungen. Sowohl die Ortsvorsteherin als auch Gemeindevorstandsmitglied Bärbel Daunke fanden die Initiative und das Engagement ganz toll. Auch die anwesenden Nordheimer sowie der Ortsbeirat fanden es unterstützenswert. „Wir können nicht mit einem Supermarkt konkurrieren“, gab Biebesheimer zu bedenken.

Fördermöglichkeiten prüfen

Bürgermeister Felix Kusicka warf ein, dass Nordheim nicht das einzige Dorf ist, das diese Probleme hat. „Es hilft aber nichts, ein Angebot mit einem Laden zu schaffen, wenn sich die Einwohner nicht damit identifizieren und es nicht nutzen“, so der Bürgermeister. Es müsste ein Verein sein, der den Laden betreibt, oder eine Genossenschaft oder eine Form einer gemeinnützigen Gesellschaft.

Gerade für die Nordheimer Senioren sei beim Bäcker eine Anlaufstelle, um sich zu treffen und zu kommunizieren. Zu berücksichtigen seien auch die Fix- und die Personalkosten. Kusicka sprach von Projekten wie dem „Tante-Emma-Laden 2.0“, der verschiedentlich schon zur Umsetzung kam und der über das Internet erfasst, welcher Kunde mit welchem Einkaufszettel wann vorbeikommt. Das Sortiment wird dann darauf abgestimmt.

Der Bürgermeister und die Familie Biebesheimer wollen nun die verschiedenen Fördermöglichkeiten besprechen. „Vielleicht ist aus dem Topf zum Stadtumbau etwas möglich. Das ist ebenfalls noch ein Weg, der gegangen werden kann, denn der Stadtumbau soll auch in die Ortsteile getragen werden“, betonte Kusicka. „Wir werden für die beiden Ortsteile einen Workshop machen und unter anderem diese Themen besprechen. Es stellt sich die Frage, was ist realistisch und was ist umsetzbar. Wo steht Nordheim 2030?“, erläuterte der Bürgermeister.

Mobilität der Senioren

Ein weiteres Thema bei diesem Workshop wird die Mobilität der Senioren sein. Im Hinblick auf den Nahverkehrsplan können auf der Homepage des Kreises Bergstraße noch bis 18. April Meinungen abgegeben werden. Die Ortsvorsteherin wies auf diese Möglichkeit hin, denn den Bus nach Worms vermissen nach wie vor einige Mitbürger.

Die verschiedenen Punkte, die die Straßen betreffen, wird der Bürgermeister in den Verkehrsbeirat mitnehmen. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019