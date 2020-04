Dotzauer verlässt TGB

Biblis.Dieser Abgang schmerzt: Handball-A-Ligist TG Biblis muss in Zukunft auf Lars Dotzauer verzichten. Der 22-jährige Rückraumspieler schließt sich dem ambitionierten Bezirksoberligisten HSG Bensheim/Auerbach an.

„Lars Dotzauer ist ein für sein Alter sehr gut ausgebildeter Spieler, den wir weiter formen und in seiner Entwicklung voranbringen möchten“, lobt Bensheims Trainer Moritz Brandt seinen Neuzugang, „der uns noch unberechenbarer machen wird“.

In der abgelaufenen Saison erzielte Dotzauer in elf Spielen 44 Treffer und war damit einer der Aktivposten des Tabellensiebten aus der Gurkenstadt. Seine neues Team Bensheim/Auerbach beendete als Aufsteiger die Bezirksoberliga-Saison als hervorragender Vierter und will in der nächsten Saison noch eine Schippe drauflegen und sich in der Spitzengruppe etablieren. „Mit Lars Dotzauer haben wir nur einen einzigen Neuzugang, der uns aber auf alle Fälle weiterbringt“, freut sich Moritz Brandt, der ansonsten seinen kompletten Kader beisammen halten konnte. me

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.04.2020