Drache Cordula bewacht Schätze im Rathaus

Bürstadt.Seit Freitag schmückt eine neue Skulptur den Flur des Bürstädter Rathauses. Dort bewacht der Drache Cordula nun seinen glitzernden Schatz aus Perlen und Kugeln. Die Drachendame wurde gebastelt von den Kindern der Kita Zwergenwald. Sie hatten gemeinsam mit Erzieherin Nicole Rieß das Wesen aus Pappmaché angefertigt, bemalt und mit viel Glitter zum Glitzern gebracht.

Mit ihrem Kunstwerk hatten sie an einem Wettbewerb in der Kaiserpasse in Worms teilgenommen und wurden von den Besuchern auf den dritten Platz gewählt. Als Belohnung erhielten sie einem Sack voller Bälle, Buntstifte, Kreide, Gesellschaftsspiele, Glitzerknete und Kartenspiele für ihr Kunstwerk belohnt.

„Der Zwergenwald produziert Künstler“, lobte Bürgermeisterin Bärbel Schader und wünschte sich auch Flügel, um sich in die Lüfte zu erheben. „Aber du hast doch keine Federn. Dann kannst du auch nicht fliegen“, stellte ein Knirps lakonisch fest. Als kleine Anerkennung bekamen sie von Rathausmitarbeiterin Birgit Keiber jeweils einen Handwärmer als Geschenk überreicht.

Doch damit nicht genug: Auch Sabrina Frick und Viola Krämer, die in der Ratskellerscheue die Verkaufsausstellung „Winterträume in der Scheune“ organisiert hatten, machten Kita-Leiterin Anja Kuhn und ihre Schützlinge froh. Denn während der Ausstellung hatten die Veranstalter Kaffee und Kuchen verkauft. Den Erlös von 450 Euro stellen sie der Kita zur Verfügung. Die will Zubehör für die Wasserexperimentierecke kaufen. Auch ein Fotoapparat und eine Zauberlampe für den Raum der Sinne stehen auf der Wunschliste der Kita. Fell

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.12.2019