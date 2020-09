Drahtstücke ausgelegt

Bebauung

Nachbarn fürchten um Privatsphäre

Mit einem offenen Brief richten sich Bewohner der Clemensstraße 21 an die Stadtverordneten von Bürstadt. Sie kritisieren das geplante seniorengerechte Bauprojekt in der Mainstraße 54: Es sei mit 12,50 Meter zu hoch, es gebe zu ...