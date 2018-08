Dramatik und Spannung in 3-D-Technik

Biblis.„Wohne lieber ungewöhnlich“ heißt der französische Film, der am heutigen Donnerstag, 23. August, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel gezeigt wird. Bastien und seine Geschwister haben die Nase voll. Sie sind Teil einer riesigen und weit verzweigten Patchworkfamilie, die neben Bastiens Mutter Sophie und ihrem neuen Mann Hugo noch aus sechs weiteren Erziehungsberechtigten besteht.

Alleine Sophie hat drei Kinder aus drei Ehen, und auch ihre ehemaligen Partner haben neu geheiratet und Nachkommen gezeugt. Doch nun wollen Bastien und seine Halbgeschwister nicht mehr von Wohnung zu Wohnung ziehen und mit Hilfe eines komplizierten Systems zu ihren diversen Freizeitaktivitäten kutschiert werden. Sie beziehen eine große Altbauwohnung, in der sie fortan dauerhaft leben wollen. Dort sollen nun ihre acht Elternteile anhand eines ausgeklügelten Betreuungsplans abwechselnd ihrer Sorgeverantwortung nachkommen. Da ist das Chaos programmiert.

Feuer im Wolkenkratzer

Am Wochenende sind in der Filminsel wieder die 3-D-Brillen gefragt. Im Hauptfilm „Skyscraper“ spielen unter anderem Dwayne Johnson und Neve Campbell mit. Will Sawyer, Kriegsveteran und ehemaliger FBI-Einsatzchef, zieht mit seiner Frau Sarah und den zwei Kindern Henry und Georgia aus den USA nach China. Es lockt eine neue berufliche Herausforderung: Sawyer wird Sicherheitschef im „The Pearl“, dem höchsten Wolkenkratzer der Welt. Das Hochhaus eines Tycoons hat ganze 240 Stockwerke.

Dieser Gigantismus wird zum Problem, als in der 96. Etage plötzlich ein Feuer ausbricht. Hunderte Menschen können die Stockwerke darüber nicht mehr verlassen. Zu ihnen gehört auch Sawyers Familie. Ihre Chance auf Rettung ist gering. Zum Glück aber ist Will Sawyer ein mit allen Wassern gewaschener Problemlöser, der sich sogleich an die Arbeit macht. Und wo er schon mal dabei ist, versucht er auch gleich noch, die Brandstifter zu finden. Das Katastrophen-Spektakel wird von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. August, jeweils 20 Uhr, gezeigt.

Die Kinderfilmstaffel pausiert derzeit noch. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.08.2018