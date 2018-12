Dreharbeiten hinterlassen Spuren

Biblis.Einen neuen Film von Terry Gilliam – Mitbegründer der legendären Monty – zeigt die Filminsel am Donnerstag, 20. Dezember, 20 Uhr. In „The Man who killed Don Quixote“ – der Mann, der Don Quichotte getötet hat – geht es um den ebenso abgestumpften wie eingebildeten Werberegisseur Toby. Er ist in Spanien, um dort einen Clip abzudrehen. Dabei muss sich Toby mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ein Film über den legendären Don Quichotte, den er in seiner Jugend gedreht hat, tragische Auswirkungen für die Bewohner eines kleinen spanischen Dorfes in der Nähe hatte und deren Leben für immer veränderte. Der alte Schuhmacher etwa, der einst Don Quichotte spielte, hält sich seitdem wirklich für die legendäre Romanfigur.

Reise in eine magische Welt

Lasse Hallström führte Regie in dem neuen Disney-Film „Der Nussknacker und die vier Reiche“, der in 3 D gezeigt wird. Er läuft von Freitag, 21. Dezember, bis Sonntag, 23. Dezember, jeweils 20 Uhr. London, Ende des 19. Jahrhunderts: Zu Weihnachten bekommt die aufgeweckte Clara ein mechanisches Ei geschenkt, das ihr ihre kürzlich verstorbene Mutter Marie hinterlassen hat. Clara kann das Ei jedoch nicht öffnen, denn das geht nur mit einem speziellen Schlüssel. Doch auf der Weihnachtsparty ihres Patenonkels Drosselmeyer fällt er ihr urplötzlich in die Hände, nur um kurz darauf von einer frechen Maus stibitzt zu werden. Bei der Verfolgung landet Clara in einer magischen Welt. Die Zuckerfee will die Bewohner vor der tyrannischen Mutter Gigeon beschützen und stellt eine Armee aus lebendig gewordenen Zinnsoldaten auf. Clara schließt sich der Zuckerfee an, vergisst dabei aber nicht ihre eigentliche Mission, den Schlüssel zu finden.

Abenteuer mit Hengst Zafir

Für Kinder wird die dänische Produktion „Zafir – Der schwarze Hengst“ am Sonntag, 23. Dezember, 15 Uhr, gezeigt. Annas Schwester ist bei einem Reitunfall mit dem Pferd Zafir ums Leben gekommen. Deswegen verbieten die besorgten Eltern Lisbeth und Jesper ihrer Tochter, auf dem schwarzen Hengst zu reiten. Das schmälert die Liebe des Mädchens zu dem Tier nicht im Geringsten. Eines Tages taucht das Flüchtlingskind Sharbat in der Reitschule auf. Für beide Kinder verändert sich alles, aber auch dem Pferd steht ein aufregendes Abenteuer bevor. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018