Anzeige

Auf der Deichkrone gibt es nun einen befestigten Weg, der als Fuß- und Radweg genutzt werden darf. Durch den Einbau einer Wühltier-Schutzschicht in die Deichböschungen ist der Deich auch gegen Nutria-, Bisam- oder Kaninchenbauten geschützt.

Um die Eingriffe in die Natur so gering wie möglich zu halten, wurden bis zu zehn Meter tief Dichtwände in den neuen Deich integriert. Diese ermöglichten, dass die erforderliche Deichverbeiterung bereichsweise reduziert werden konnte. Durch umfangreiche Gestaltungsmaßnahmen an der Weschnitz sowie die Umgestaltung der drei Weschnitzinseln wurden die gewässerökologischen Verhältnisse an dem erheblich veränderte Wasserlauf der Weschnitz aufgewertet. In diesem Zusammenhang wurde der „Große Klauer“ zu einem Auewald umgestaltet.

Mit den Bauarbeiten des vierten und letzten Bauabschnitts, der die Instandsetzung der Baustellenzufahren, den Neubau der Schließe am „Augieß“ sowie die Erhöhung des landseitigen Böschungsabsatzes am Rheindeich beinhaltet, soll laut Regierungspräsidium noch diesen Sommer begonnen werden.

In die Sanierung der Gesamtmaßnahme „Weschnitzdeiche“ hat das Land Hessen rund 50 Millionen Euro investiert. Damit wurde nicht nur der Hochwasserschutz verbessert. Die deichbegleitende Baustraße wurde als Schotterrasenweg ausgebaut und geht in das Eigentum der Gemeinde Biblis über. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.06.2018