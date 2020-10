Dritter Bewohner verstorben

Biblis/Bürstadt/Groß-Rohrheim.Den dritten Todesfall in einer Woche hat es am Samstag im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Bibliser Pflegeheim „Am Weichweg“ gegeben. Wie Landrat Christian Engelhardt mitteilte, ist ein 85-jähriger Bewohner gestorben. Es ist der insgesamt siebte Todesfall im Kreis seit Beginn der Pandemie.

Aus Biblis wurden am Samstag und Sonntag keine weiteren Neuinfektionen gemeldet. Aus Bürstadt wurden fünf Personen neu positiv auf das Virus getestet, aus Groß-Rohrheim waren es drei am Wochenende. Im gesamten Kreis Bergstraße gab es am Samstag 76 neue Fälle – so viele wie nie zuvor. Am Sonntag vermeldete das Landratsamt weitere 23 Neuinfektionen.

Nach Angaben aus dem Landratsamt werden derzeit 17 Patienten aus dem Kreis mit einer bestätigten Infektion in einem Krankenhaus behandelt, zudem befinden sich derzeit acht Patienten mit einem entsprechenden Verdacht in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße.

Aktuell sind mit neuen Fällen mehrere Schulen betroffen: unter anderem die Fröbel-Schule in Viernheim, die Scholl-Schule in Bensheim, die Heckler-Schule in Bensheim, die Kübel-Schule in Bensheim und das Lessing-Gymnasium in Lampertheim. Betroffen sei auch eine Obdachlosenunterkunft im Ried. Die Inzidenz lag am Sonntag bei 111 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 26.10.2020