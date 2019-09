DRK Biblis lädt Erwachsene ein

Biblis.„Spiele für Erwachsene und Senioren – das klingt für manche Menschen seltsam“, überlegt Silke Wetzel vom Roten Kreuz in Biblis. Sie und ihr Team sind aber der Meinung: Man ist nie zu alt zum Spielen. Daher bietet das DRK einen Spielnachmittag für Erwachsene und Senioren an. Der nächste findet am Montag, 16. September, von 14 bis 16 Uhr, im DRK-Zentrum statt. „Alle, die Lust haben, sind herzlich willkommen“, lädt Wetzel ein. Zumal man beim gemeinsamen Spielen nicht nur viel Spaß, Lachen und Geselligkeit erfährt, oft sind auch Reaktionsvermögen und Gedächtnis gefordert. Neben klassischen Brettspielen gehören Memory, Bingo und Kartenspiele zum Sortiment. Das Angebot ist kostenlos, vor Ort stehen Getränke zur Verfügung. str

