DRK bittet Menschen um Blut

Biblis.Blutspenden sind auch während der Corona-Pandemie weiterhin gestattet, sicher und wichtig. Blutspenden sind in der Medizin heute unverzichtbar. Die DRK-Ortsvereinigung Biblis bietet am Dienstag, 2. Februar, von 15.30 bis 20 Uhr, in der Riedhalle wieder die Möglichkeit zur Blutspende an. Termine für müssen im Vorfeld per Online-Terminreservierung gebucht werden. Die Reservierung ist verpflichtend, um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden.

Die Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) werden unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt. Die Blutspendedienste werden durch die Corona-Pandemie immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Blutpräparaten werden Blutspenden kontinuierlich benötigt. Deshalb muss der Nachschub sicher gestellt werden. Etwa für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen.

Nur Gesunde dürfen spenden

Spender werden gebeten, nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund und fit fühlen. Spendewillige mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder erhöhte Körpertemperatur, sowie Menschen, die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten Blutspende mindestens 14 Tage pausieren. str

