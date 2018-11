Düsteres Abenteuer läuft in 3 D

Biblis.Mit „Landrauschen“ startet heute um 20 Uhr die neue Woche in der Filminsel Biblis. Toni hat jahrelang das wilde Studentenleben in der großen Stadt genossen, doch nun ist sie knapp bei Kasse und findet keinen befriedigenden Job. Also geht sie zurück in ihr Heimatdorf, dabei dient ihr eine Erbschaftsangelegenheit als Vorwand. Heimlich hofft sie auf einen Neuanfang. Doch dieser Plan geht nicht auf, das Zusammenleben mit ihren Eltern gestaltet sich problematisch und bei der Lokalzeitung wird sie trotz Hochschulabschluss nicht ernst genommen. Dann trifft sie ihre Jugendfreundin Rosa wieder. Und aus dem „Landfrust“ wird ein „Landrauschen“. Lisa Miller hat für ihren ersten Film den den „Max-Ophüls-Preis“ erhalten.

Der Science-Fiction-Actionfilm „Venom“ ist am Freitag und Sonntag, 9. und 11. November, 20 Uhr, in 3 D zu sehen. Am Samstag, 11. November, läuft er um 23 Uhr. Tom Hardy spielt die Hauptrolle in diesem düsteren Abenteuer, der seit vier Wochen sehr erfolgreich in den deutschen Kinos läuft. Am Samstag, 10. November, sehen die Besucher um 20 Uhr „Die Unglaublichen 2“, der in der Woche zuvor als Kinderfilm zu sehen war.

Findus zieht aus

Für kleine Gäste zeigt die Filminsel am Sonntag, 11. November, um 15 Uhr „Pettersson und Findus – Findus zieht um“ nach den bekannten Kinderbüchern von Sven Nordqvist. Darin baut Pettersson (Stefan Kurt) seinem Kater ein eigenes Haus zum Spielen und Hüpfen. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass ihm das neue Häuschen so gut gefällt, dass er nun richtig darin wohnen will. Pettersson ist traurig. Also ist es nun an Findus, sich etwas zu überlegen, womit er Pettersson wieder aufmuntern kann. cid

