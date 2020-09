Edisons Weg ins Licht

Biblis.Mit „Joja Rabbit“ einer Satire über den Zweiten Weltkrieg, startet die Bibliser Filminsel am Donnerstag, 24. September, 20 Uhr, in ihr langes Kinowochenende. Der kleine Jojo Betzler ist ein überzeugter Nazi, der in der Obhut seiner alleinerziehenden Mutter Rosi, aufwächst. Gerade aus dem Ferienlager zurück, findet er heraus, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen mit Namen Elsa versteckt. Jojo ist verwirrt. Warum ist sie kein Monster, wie es doch alle Juden angeblich sind?

„Edison – Ein Leben voller Licht“ läuft als Hauptfilm von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. September, jeweils um 20 Uhr. Der Streifen führt ins Jahr 1880: Thomas Edison, gespielt von Benedict Cumberbatch, weiß endlich, wie er eine marktfähige Glühbirne herstellen kann. Während sich Edison die finanzielle Unterstützung durch J.P. Morgan sichert, um fünf Blocks in Manhattan mit elektrischem Licht zu versorgen, erkennt George Westinghouse die Grenzen der neuen Technologie. Der Geschäftsmann aus Pittsburgh arbeitet mit Wechsel- statt mit Gleichspannung und übernimmt einige von Edisons Entdeckungen.

Versteckspiel um Kater Mau

„Meine Freundin Conni – Das Geheimnis um Kater Mau“ läuft am Sonntag, 27. September, um 15 Uhr. Zum ersten Mal macht Conni mit den „Großen“ aus dem Kindergarten eine Reise. Als Conni im Hotel ankommt, entdeckt sie, dass Kater Mau als blinder Passagier mitgekommen ist. Insgeheim jubelt sie, obwohl sie weiß, dass Tiere verboten sind. Ein Versteckspiel beginnt.

Wegen Corona sind die Plätze beschränkt und die Karten nur online bestellbar. In die Kindervorstellung dürfen Kinder unter zwölf nur in Begleitung eines Erwachsenen. cid

