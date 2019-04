Bürstadt.Pfarrer Rainer Heymach (hinten links) freute sich über die Ehrengäste beim Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Bürstadt. Denn diese feiern in diesem Jahr ihre Jubelkonfirmation. Den Eintritt ins kirchliche Erwachsenenalter haben sie seit vielen Jahren hinter sich, doch erinnern sie sich gerne an die feierliche Segenshandlung ihrer Konfirmation. red (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.04.2019