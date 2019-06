Ehrungen beim FV

Biblis.Der Hessische Fußballverband lädt zum neunten Meisterschaftstag ein. Dieser findet am Sonntag, 16. Juni, ab 11 Uhr beim Bibliser Fußballverein (FV) statt, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. An diesem Tag werden die Meister aller Altersklasse geehrt. Außerdem finden Freundschaftsspiele der Auswahlen statt.

Los geht es um 11 Uhr im Pfaffenau-Stadion mit der Begrüßung und der Ehrung der C-Jugend in der Kreisliga und Kreisklasse sowie der E-Jugend hinsichtlich Meister des Paul Oravec Cups. Daran schließen sich von11.15 bis 12 Uhr zwei Spiele der F-Jugend an, auf zwei Feldern werden die Kinder zwei mal zwanzig Minuten spielen. Um etwa 12.15 Uhr beginnt das erste Freundschaftsspiel der Auswahl Bergstraße, der Gegner ist noch offen.

Freundschaftsspiele am Mittag

Weitere Freundschaftsspielen folgen um 13.30 Uhr sowie um 14.45 Uhr, gespielt werden jeweils zwei mal fünfundzwanzig Minuten. Dazwischen finden Ehrungen statt, gegen 13.15 Uhr folgt die Auszeichnung der B-Jugend in der Kreisliga und Kreisklasse sowie der A-Jugend in der Kreisliga. Um 14.30 geht es mit den Ehrungen der D-Jugend für die Kreisliga sowie die Kreisklassen eins, zwei und drei weiter.

Der Meisterschaftstag wird gegen 15.45 Uhr zu Ende sein. Für Speisen und Getränke sorgt der gastgebende Jubiläumsverein. str

