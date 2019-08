Alle an den Entscheidungen Beteiligten, Gemeindevertreter wie Verwaltungschef und Gemeindevorstand, bedauern die Entwicklung in der Causa Wetzel-Erweiterung in Biblis. Sie räumen wiederholt ein, die Sensibilität des Vorhabens vollkommen unterschätzt zu haben. Gemeindevertreter entschuldigten sich während ihrer Sondersitzung immer wieder bei den Bürgern. Das mag ehrenwert erscheinen, damit ist es aber bedauerlicherweise nicht genug. Diese Angelegenheit ist ein Desaster für Biblis. Es ist heute nicht abzusehen, ob und wie es zu heilen wäre, um Schaden von der Gemeinde abzuwenden.

Die Firma Wetzel indes ist schon heute beschädigt. Sie hat auf der Basis eines Parlamentsbeschlusses agiert, in Grundstückskäufe investiert und Zukunftspläne entwickelt. Sie ist der Gemeinde wie den Anwohnern entgegen gekommen und hat einen Verzicht auf die Steinbrecheranlage in Aussicht gestellt. Dennoch haben Bürgermeister und Parlamentarier das Aus für die Pläne Wetzels verabredet. Es kann niemand ernsthaft davon ausgegangen sein, dass das Unternehmen derart mit sich umspringen lässt.

Eine der sich aufdrängenden Kernfragen hat Hans-Peter Fischer gestellt: Hat die Gemeinde der Firma Wetzel über die Grundstücksankäufe hinausgehende Zusagen gemacht? Bürgermeister Felix Kusicka tut womöglich gut daran, sich dazu während des Verfahrens nicht zu äußern. Aber die Frage bleibt.

