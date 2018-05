Anzeige

Biblis.Am heutigen Donnerstag. 24. Mai, 20 Uhr, startet das lange Wochenende in der Bibliser Filminsel mit dem französischen Film „Die Grundschullehrerin“. Florence Mautret ist von Herzen gerne Lehrerin und opfert sich voll und ganz für ihren Beruf auf. Eines Tages landet Sacha, der eigentlich in die Parallelklasse geht, in ihrer 5. Klasse, weil er seine Schwimmsachen vergessen hat. Sacha fällt durch sein aggressives Verhalten und seine heruntergekommene Erscheinung auf. Schon bald erfährt Florence, dass er von seiner Mutter Christina im Stich gelassen wurde, und beschließt, ihm zu helfen. Unterstützung erhält sie dabei von dem Lieferdienstfahrer Mathieu, einem der vielen Ex-Freunde von Sachas Mutter. Doch Florence stellt schnell fest, dass sich Sachas Probleme nicht ohne weiteres aus der Welt schaffen lassen.

Auch beim Hauptfilm „Die Sch´tis in Paris – Eine Familie auf Abwegen“ geht es französisch weiter. Er läuft von Freitag, 25. Mai bis Sonntag, 27. Mai, jeweils 20 Uhr, sowie am Sonntag um 11 Uhr.

Valentin ist aktuell der größte Star der Pariser Architektur- und Kunstszene. Mit seiner Frau Constance verkehrt er in der High Society der französischen Hauptstadt. Doch in Wahrheit macht Valentin seinen Bewunderern und Freunden schon seit langem etwas vor. Er behauptet, vom iranischen Schah abzustammen, doch tatsächlich kommt er aus dem Arbeitermilieu des ärmlichen Norden Frankreichs. Er ist, mit anderen Worten, ein Sch’ti. Valentins Bruder Gustave lebt mit seiner Frau Louloute und der gemeinsamen Tochter in einem Wohnwagen zwischen dem Haus der Mutter und dem Autoschrottplatz des Vaters. Als Gustave in Geldsorgen gerät, soll Valentin ihm aushelfen und so lotst er die ganze Familie unter einem Vorwand nach Paris. Da ist das Chaos natürlich vorprogrammiert.