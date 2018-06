Anzeige

Biblis.Zum 16. Mal organisierte die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) bereits ihr beliebtes Vater-Kind-Wochenende, welches zum dritten Mal auf den Donnerskopf zwischen Usingen und Butzbach im auslaufenden Hochtaunus führte. Knapp hundert Teilnehmer waren dabei, 37 Väter, die mit 33 Jungs und 24 Mädchen anreisten. Die Jüngsten waren gerade mal vier Jahre alt, der älteste Teilnehmer 61. Erneut wurde das spannende Vater-Kind-Wochenende vom KAB-Vorsitzenden Georg Flörchinger organisiert und begleitet.

Drei Tage dauerte der „Teilfamilienausflug“, bei dem die Mütter zu Hause bleiben mussten. Denn nun standen reine „Papa-Tage“ an. Freitagsabends ging die Tour los zum Pfadfinderzentrum Donnerskopf bei Bodenrod und zur Einquartierung. „Neugierig schlossen sich die Kinder einem Rundgang über das Herbergsgelände an, denn es gab eine Spielwiese, ein Basketballbrett, einen Sendeturm und ein Baumhaus zu entdecken“, so einer der teilnehmenden Väter, Peter Schäfer. Auch streiften die Kinder durch den benachbarten Wald und freuten sich schon auf die angesetzte Nachtwanderung, bei dem sie dann mit Taschenlampen die Dunkelheit erkundeten.

Am Samstagmorgen gab es eine Überraschung der besonderen Art. „Der ,obligatorische Küchenchef’ Uwe Appel musste unerwartet in der Nacht abreisen. Aber andere Papas, darunter auch Neulinge, sprangen in die Bresche“, so Schäfer. Diese richteten die Küche und den großen Saal mit allen notwendigen Utensilien für das Frühstück her. „Besonders erwähnenswert ist die Leistung von Dominik Timmerbeil. Ab 6.15 Uhr half der Elfjährige in der Küche mit und bereitete mehrere Schüsseln Rührei mit Speck selbstständig vor“, lobte Peter Schäfer den Nachwuchskoch.