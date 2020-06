Ein Video bringt Grüße nach Gravelines

Biblis.Eigentlich hätte an Christi Himmelfahrt der Gegenbesuch aus der Bibliser Partnerstadt Gravelines angestanden. Bei der Katholischen Kirchenmusik (KKM) war aber recht schnell klar, dass das nicht zustande kommen wird. Corona hat seit fast drei Jahrzehnte das erste Mal wieder Grenzen zwischen Frankreich und Deutschland gezogen.

Und so bleiben derzeit nur Post, Telefon, E-Mail oder soziale Medien, um die Kontakte zu pflegen. Um der Kirchengemeinde in der Partnerstadt ein wenig Freude zu machen, kam bei den Mitgliedern der KKM die Idee auf, eine Videobotschaft zu verschicken. Claudia Rohde hat Erfahrung darin, wie man die Videos zusammenschneidet und als Film exportiert. „Das wird jetzt mein viertes Videoprojekt in kurzer Zeit“, sagt Rohde lachend.

Tipps für den Dreh

Die Saxofonistin hat gerade solch ein Projekt zum 18. Geburtstag ihrer Tochter gemacht. Dafür hat sie Videos von Freunden übers Handy gesammelt, zusammengefügt und geschnitten. Für die Botschaft der KKM war es allerdings notwendig, die Videos teilweise selbst aufzunehmen. „Es gibt einige, die das problemlos mit dem Handy machen können. Aber leider nicht alle, da wir viele ältere Mitglieder haben, die sich damit nicht so auskennen“, erklärt Rohde, die dann kurzerhand selbst zum Handy griff und filmte.

Ein paar Tipps hat sie auch zur Hand: „Ich habe allen, die das selbst machen können, geraten, sich einen schönen Hintergrund auszusuchen und sich nicht etwa vor eine weiße Wand zu stellen.“ So mache sich zum Beispiel der Garten gut: „Dann kann man mit einem Gläschen Sekt den Freunden in Gravelines zuprosten, etwas Nettes sagen und wünschen, dass alle gut durch diese Zeit kommen“, schildert die 49-Jährige. Die Videos können entweder auf Französisch oder Deutsch aufgenommen werden – Rohde will dann Untertitel im Video einfügen und das Gesprochene übersetzen.

Inzwischen hat sie sich mit dem Programm, das eigentlich dafür gedacht ist, Vorträge mit verschiedenen Folien zu erstellen, recht gut eingearbeitet. Sie kann die Übergänge zwischen den Videos gestalten, Untertitel einblenden und sogar Tonspuren hinzufügen und so ein großes Komplettwerk gestalten.

Hoffen auf kommendes Jahr

Bis zu Pfingsten will sie alle Videos eingesammelt oder gemacht haben – dann geht es an die Gestaltung. Der Film wird auf CD gebrannt, Rohde will auch einige Kopien auf Datensticks ziehen. Diese „Geschenke“ werden schließlich gesammelt an Chantal Callens geschickt, die sie dann verteilen wird.

„Viele der Freunde in Gravelines haben ebenfalls ein reifes Alter erreicht und tun sich mit den Medien nicht ganz so leicht. Sonst hatten wir den Film ja auch ins Internet stellen können. Aber so ist es ebenfalls eine gute Lösung“, meinte die Saxofonistin.

Sie bedauerte es sehr, die Franzosen in diesem Jahr nicht zu sehen. Immerhin besteht die Freundschaft schon seit 25 Jahren. In Frankreich gibt es noch strengere Maßnahmen als hier. „Selbst wenn die Grenzen wieder geöffnet sind, gibt es auf beiden Seiten viele, die zur Risikogruppe gehören. Mal schauen, was im nächsten Jahr passiert, da wären wir mit einem Besuch am verlängerten Wochenende von Christi Himmelfahrt dran“, seufzte die 49-Jährige.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.06.2020