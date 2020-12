Einblicke in die neue Bibliser Krippenlandschaft

Biblis.Die Besucher der Bibliser Pfarrkirche St. Bartholomäus können bald eine neue Weihnachtskrippe bewundern. Dank verschiedener Aktionen wie einem Benefizkonzert und Spenden aus der Bevölkerung und von Vereinen konnten andere Figuren angeschafft werden. Der gesamte Krippenaufbau wurde neu konstruiert und in einer leichteren Bauweise gestaltet, da der Auf- und Abbau der alten Krippe einen größeren Kraftakt darstellte. Für die Neugestaltung konnte der Bibliser Krippenbaumeister Dieter Kissel gewonnen werden, der etwa 400 Arbeitsstunden investierte. Die Krippe wird nun das erste Mal aufgebaut und erstrahlt dann zu Heiligabend in neuem Licht. Die Figuren sind im orientalischen Stil gestaltet, genauso wie die gesamte Landschaft. Um Neugier zu wecken, gewähren die ehrenamtlichen Krippenaufbauer um Dieter Kissel erste Einblicke. Deshalb veröffentlichen wir schon vorab einige Szenen. Auf unserem Bild verkündet ein Engel die Frohe Botschaft, im Hintergrund sind eine Palme und ein Gebäude zu sehen – vielleicht der Stall in Bethlehem? str

