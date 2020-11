Einbrecher im Schlafzimmer

Biblis.Ein geöffnetes Schlafzimmerfenster hat am Donnerstag Kriminellen den Einstieg in eine Wohnung in der Straße Gänsau geebnet. Während die Wohnungsinhaber zwischen 8.30 und 9.30 Uhr am Frühstückstisch saßen, suchten die Täter das Schlafzimmer nach Wertsachen ab. Sie schlossen die Tür von innen ab. Mit einer Schmuckschatulle samt Inhalt im Wert von etwa 2000 Euro konnten sie fliehen. Im Verdacht stehen zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Ein Anwohner sah die beiden, wie sie gegen 9 Uhr aus Richtung des Tatortes weggingen. Einer von ihnen soll hellhäutig und mit einer beigen Jacke bekleidet gewesen sein. Der Begleiter soll dunkelhäutig sein und kurze krause Haare haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06252/7060 entgegen. pol

