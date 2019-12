Einbrecher stehlen Schmuck

Biblis.Schmuck im Wert von etwa 200 Euro haben Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Josef-Seib-Straße in Biblis erbeutet. Wie die Heppenheimer Kriminalpolizei mitteilt, bemerkten die Bewohner des Hauses gegen 9 Uhr am Samstag Spuren der Täter. Diese hatten nach ersten Erkenntnissen eine Terrassentür aufgehebelt, um in die Wohnung einzudringen. Hier betraten sie mehrere Zimmer und durchsuchten Schränke und Schubladen. Bei ihrem Beutezug entwendeten die Kriminellen Schmuck, den Wert beziffert die Polizei auf 200 Euro. Der mögliche Tatzeitraum reicht bis 13 Uhr am 23. Dezember zurück, wie die Ermittler berichten.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 31.12.2019