Eine Collage des stillen Protests

Biblis.Um die Aufmerksamkeit von Regierung und Öffentlichkeit für die Not von Kunst- und Kulturschaffenden zu erreichen, wurde im November die Aktionsgemeinschaft #sang-undklanglos ins Leben gerufen, bei der sich auch die Brass Band Biblis engagiert. Sie will das Augenmerk auf die stark leidende Kulturbranche richten. Denn bislang werde die Kulturlandschaft gegenüber anderen Branchen enorm vernachlässigt, betont die Brass Band in ihrer Pressemitteilung.

Nicht nur viele Künstler und Musiker seien von der Corona-Pandemie betroffen, sondern auch Toningenieure, Lichttechniker, Bühnenbauer, Agenturen und nicht zuletzt viele Musikvereine wie die Brass Band Biblis. „Mit der Aktion #sang-undklanglos zeigen wir uns solidarisch mit allen Künstlern, Musikern, Kulturschaffenden und machen auf die prekäre Situation in der Kulturbranche angesichts der Corona-bedingten Absagen von Veranstaltungen aufmerksam“, schreibt die Brass Band in ihrer Presseerklärung weiter.

Deshalb hat die Brass Band Biblis einen Aufruf an die Mitglieder gestartet, sich ebenfalls an der Aktion #sangundklanglos zu beteiligen und ein stilles Zeichen zu setzen. Die Grundlage sollte jeweils ein Foto sein, in dem jeder Einzelne in Form eines Stilllebens seinen persönlichen Protest ablichtet. Herausgekommen ist ein sehr aussagekräftiges Mosaik, das die Musiker der Brass Band Biblis mit vielen kreativen und vor allem „stillen“ Ideen umgesetzt haben.

„Mit diesem Mosaik möchten wir ein Zeichen setzen, dass man die Musik- und Kulturbranche nicht vergisst, denn ohne die Brass Band wird es still in Biblis“, betonen die Verantwortlichen. Sie bedanken sich zugleich bei allen, die die Karten für die ursprünglich im März geplanten Konzerte nicht zurückgegeben haben und damit die Brass Band „in dieser schweren Zeit finanziell unterstützt haben“. red

