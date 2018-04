Anzeige

Biblis.„Das schweigende Klassenzimmer“ wird am Donnerstag, 26. April, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel gezeigt. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Im Jahr 1956 sind die Abiturienten Theo und Kurt unterwegs in Westberlin und sehen bei einem Kinobesuch in der dort gezeigten Wochenschau erschütternde Bilder vom niedergeschlagenen Volksaufstand in Budapest. Wieder zurück in der DDR haben sie gemeinsam mit ihren Mitschülern Lena, Paul und Erik die Idee, während des Unterrichts eine Schweigeminute für die Opfer einzulegen. Doch sie haben unterschätzt, was sie mit ihrer kleinen, menschlichen Geste auslösen. Sie gelten als Anstifter. Doch die Klasse hält auch trotz Verdächtigungen, Verhören und Drohungen zusammen.

Agenten-Thriller

Jennifer Lawrence ist von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. April, jeweils um 20 Uhr in „Red Sparrow“ zu sehen. Dominika Egorova ist eine disziplinierte Primaballerina, die nach einer Verletzung ihren Beruf nicht mehr ausüben kann. Um auch weiterhin für ihre Mutter sorgen zu können, nimmt sie das lukrative Angebot an, sich im Red-Sparrow-Programm der russischen Regierung zu einer Geheimagentin ausbilden zu lassen. Die Ausbildung ist hart und führt sie körperlich wie seelisch an ihre Grenzen. Danach soll sie den jungen amerikanischen CIA-Agenten Nathaniel Nash überwachen und herausfinden, wer der wichtigste amerikanische Maulwurf in der russischen Politik ist. Doch bald ist nicht mehr klar, wer hier eigentlich für wen arbeitet.

Kinderfilm am Sonntag

Als Kinderfilm läuft am Sonntag, 29. April, 15 Uhr, „Mein Freund, die Giraffe“. Der kleine Dominik Dap hat einen außergewöhnlichen besten Freund, die sprechende Giraffe namens Raff. Als der erste Schultag von Dominik näher rückt, ist er aufgeregt. Doch seinen Freund, die Giraffe, darf nicht in die Schule. Deshalb heckt er einen waghalsigen Plan aus, wie Raff doch noch mit ihm zur Schule gehen kann. cid