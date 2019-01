Eine Welt voller Angsthasen

Biblis.Mit seinem Programm „Keinangsthasen“ kommt Johannes Scherer am Mittwoch, 23. Januar, in die Bibliser Filminsel. Ab 20 Uhr philosophiert er über Fragen wie: Wer hat eigentlich das bescheuerte Wort „Selbstbedienung“ erfunden? Entweder wird man bedient oder macht es selbst. Und wenn es „Landmilch“ gibt, wo gibt’s dann „Stadtmilch“ zu kaufen? Darf man einen Veganer als „Angsthasen“ bezeichnen, obwohl in dem Wort ein Tier drin ist?

„Keinangsthasen“ gibt witzige Antworten auf Fragen, die bisher noch keiner gestellt hat. Dabei müssen wir doch wissen, ob Gluten das Plutonium unter den Lebensmittelinhaltsstoffen ist. Johannes Scherer, der auch mit neun Jahren noch Stützräder an seinem Fahrrad hatte, sucht nach Antworten und unternimmt eine Sightseeingtour durch unsere schräge Gegenwart, die voller Angsthasen ist. Erwachsene haben Angst vor ihren Kindern, Superreiche vor Steuern, und alle fürchten sich davor, ein Schnitzel in einem Restaurant zu essen, das nicht von Trip Advisor empfohlen wurde.

Preisgekrönter Radiomoderator

Johannes Scherer kam 1973 in Unterfranken auf die Welt – als dritter Sohn eines Maurerpoliers und einer Hausfrau. Er wuchs im Vorspessart auf und machte 1992 Abitur. Bereits als 17-Jähriger sammelte er nebenher im Lokalradio erste Berufserfahrung in der Medienbranche. Inzwischen moderiert er seit 1994 bei Radio FFH. Von 2003 bis 2010 war er darüber hinaus als Moderator der Sat.1-Frühstücks-Show „Weck Up“ auch im Fernsehen aktiv.

Als Moderator hat Scherer zahlreiche Preise gewonnen – auch als „Juniorpartner“ an der Seite seines Kollegen Bodo Bach. Seit mehr als zehn Jahren ist Scherer auch solo auf Comedy- und Kabarettbühnen unterwegs. Sein Talent, die Stimmen diverser Prominenter zu imitieren, verhalf ihm 2007 zu einem kurzen Auftritt als Synchronstimme des „Simpsons“-Charakters „President Schwarzenegger“ im Kinofilm der gelben Zeichentrickstars.

Karten gibt es im Vorverkauf für 23 Euro in der Filminsel, bei Hollerbach und in der Lesezeit in Biblis. An der Abendkasse kosten die Tickets 25 Euro. cid

Info: Karten gibt es auch online unter filminsel-biblis.de/tickets

