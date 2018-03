Anzeige

Diesmal standen fünf mit Luft gefüllte Spiel-, Hüpf-, und Klettermöglichkeiten bereit, die bei den Kindern sehr beliebt sind. „Wir haben für dieses Jahr die IO Hawks aufgestockt“, sagt der Initiator. Die beliebten Bretter seien der Renner bei den Kindern, alle wollten damit fahren. Jedoch gab es zu wenig, daher wurden fünf weitere gekauft.

„Alles unterschiedliche Modell, die die Kinder nun ausprobieren sollen. Die Jungen und Mädchen können am besten beurteilen, welche Modelle für die Ferienspiele gut geeignet sind. Von denen werden wir dann noch weitere anschaffen“, so Hartel. Die elektrisch betriebenen Bretter, auf denen man steht, werden mit Körperbewegungen dirigiert. „Das hier fährt super, aber es ist ein ganz anderes Manövrieren als auf den kleineren Boards“, sagt Tester Melvin.

Kinder zwischen sechs und 13 Jahren tummelten sich gestern in der Halle, um die 45 Kinder sind pro Tag angemeldet. Bei den Ferienspielen handelt es sich um ein Ganztagesangebot mit Mittagessen und reichlich Bewegung. „Die Kinder können selbst entscheiden, was sie hier machen möchten“, betonte Hartel.

Alles ausprobieren

Von Anfang an seien die „Gut drauf“-Ferienspiele als offenes Konzept angeboten worden, ohne Vorgaben. Wer fünf Tage lang auf der Hüpfburg springen möchte, kann dies tun. Die Kinder dürfen aber auch das gesamte Angebot nutzen und alles ausprobieren. „Für die Kinder durchaus eine Erfahrung, nicht alles vorgegeben zu bekommen, selbst zu entscheiden. Freiheit statt Zwang“, erklärte Hartel.

Neben Bewegungsspielen gab es noch Bastelangebote, ruhigere Aktivitäten wie Kinderschminken und Akrobatik. Die Teilnehmer waren auch als Ferienreporter unterwegs. „Das Training mit ausgebildeten Betreuern am Vertikaltuch oder Trapez kommt immer sehr gut an“, so Werner Hartel. Acht Betreuer sind in der Halle, vier stammen aus Barcelona und haben Ausbildungen in Akrobatik und Zirkusnummern. „Bei uns gibt es vieles, das die Kinder woanders oder daheim nicht angeboten bekommen, seien es die Hüpfburgen, die IO Hawks, die großen Kettcars, das Einradfahren, die Radar-Torwand mit Messung der Schussgeschwindigkeit oder die Sieben-Meilen-Stiefel“, zählte Hartel auf.

Viele der Kinder lernten erst hier, mit verschiedenen Spiel- und Fahrgeräten umzugehen oder Zirkusnummern einzustudieren. All dies können die Kinder freiwillig bei einer Vorführung für Eltern am Ende der Ferienspiele präsentieren.

