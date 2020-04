Einladung zum Einkauf vor Ort

Biblis.Auf die Aktion „Heimat shoppen“ setzt nicht nur die IHK, sondern auch Annick Löhr, Beisitzerin des Wirtschafts- und Verkehrsvereins Biblis (WVB). Löhr leitet die Werbegemeinschaft innerhalb des WVB und hat stets ein Auge drauf, was es für die Geschäfte und Mitglieder zu verbessern gilt.

Mit ins Boot holte Annick Löhr auch Wirtin Arnika Dörr vom Hähnchenlokal „Bruchweiher“. Die beiden Frauen besuchten einen Infoabend der IHK in Darmstadt. „Dabei haben wir auch die Kollegen vom Stadtmarketing Bürstadt und Lampertheim kennengelernt“, berichtet Arnika Dörr. Beim Infoabend klang an, dass es durchaus einen Workshop zum Thema geben könnte, wenn sich genügend Interessenten dafür finden.

„Wir haben uns dann mit den City-Managern aus Lampertheim und Bürstadt zusammengeschlossen“, erläutert Löhr. Mit drei Ortschaften ließen sich genügend Teilnehmer unter den Gewerbetreibenden finden, die mitmachen wollen, ist sie sicher. „Wir müssen das aber noch an unsere Mitglieder kommunizieren, derzeit hat uns ja die Corona-Krise voll im Griff.“

Kunden vermischen sich

Bei dem Workshop soll es konkret um die Werbekampagne gehen: Die IHK stellt ihre Werbeartikel vor, die es unter anderem in Form von Papiertüten mit dem Logo „Heimat shoppen“ gibt. Die Kammer präsentiert dabei auch die Ideen, die sie entwickelt hat und derzeit betreut. „Das ist zum einen ein gemeinsamer Facebook-Auftritt, der von der IHK ständig aktualisiert wird. Da werden beispielsweise neue Aktionen eingepflegt, und wir müssen uns vor Ort nicht auch noch darum kümmern. Aber die IHK ist angewiesen auf die Meldungen der Aktionen der einzelnen Teilnehmer, sonst kann sie diese auch nicht online stellen“, macht Löhr deutlich.

Weitere Themen des Workshops werden Ideenfindung und Neukundenwerbung sein. Immer mit dem erklärten Ziel, den Onlinehandel zu reduzieren und die Kunden dazu zu bringen, vor Ort in den Geschäften zu kaufen, die ja mittlerweile wieder geöffnet haben. „Die Kunden im Ried vermischen sich sowieso. Es gibt viele Lampertheimer und Bürstädter, die nach Biblis kommen und umgekehrt, denn nicht jeder Ort hat jede Art von Geschäft zu bieten“, weiß Arnika Dörr. Konkurrenz wolle man sich auf keinen Fall machen, versicherte sie, das Miteinander sei gewünscht. Mit ihrem Lokal, das etwas außerhalb liegt, profitiert sie auf jeden Fall von den Einkäufern in Biblis, die dann vielleicht noch zu ihr zum Essen kommen.

„Stimmung ist gedrückt“

„Wir vom WVB machen viel für das soziale Leben in Biblis, allein durch die Feste, die wir selbst organisieren oder an denen wir beteiligt sind“, berichtet Löhr. Das Gurkenfest sei in diesem Jahr allerdings abgesagt.

Der Einzelhandel müsse dennoch gestärkt werden, gerade weil derzeit die Stimmung sehr gedrückt sei. „Teilweise wurde Kurzarbeit angemeldet. Aber jeder versucht, das Beste draus machen. Wir dürfen den Kopf nicht hängenlassen“, fordert Löhr.

Die IHK empfiehlt den September als idealen Zeitraum für viele Aktionen, auch außerhalb des Ladenschlusses. Bis dahin sei noch genügend Zeit, einiges auf die Beine zu stellen. „Wir hoffen, dass wir bald mit Hochdruck daran arbeiten können, wenn die Krise vorbei ist und die Einschränkungen wieder gelockert werden“, so Dörr. Gerade in Biblis gebe es viele jüngere Geschäftsleute und Gewerbetreibende im WVB, die sich gut verstünden und zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen seien. „Das versuchen wir aufrecht zu halten“, sieht sie als erklärtes Ziel. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.04.2020