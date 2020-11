Einleitung in Graben beantragt

Biblis.Die RWE Generation SE hat für ihr geplantes Gasturbinen-Kraftwerk in Biblis eine wasserrechtliche Genehmigung beim Regierungspräsidium (RP) Darmstadt beantragt. Die Antragstellerin will Niederschlags- und Betriebsabwasser über den Schutzgraben in den Mörschgraben einleiten. Die entsprechenden Unterlagen können in den kommenden Wochen eingesehen und Einwände gegen das Vorhaben erhoben werden.

Die erstmalige Einleitung des in der Bauphase anfallenden Niederschlagswassers in den Schutzgraben ist für den 1. März 2021 geplant. Je nach Baufortschritt werden die Abwässer aus der Phase der Inbetriebnahme und die Betriebsabwässer ab etwa September 2021 anfallen.

Zu ihrem Antrag hat die Antragstellerin Unterlagen mit Gutachten und einen Bericht vorgelegt, der Auswirkungen auf die Umwelt erfasst. Die Pläne sind vom 23. November bis 22. Dezember auf der Internetseite des Regierungspräsidiums (rp-darmstadt.hessen.de) unter Presse/Öffentliche Bekanntmachungen/Umweltrecht einsehbar.

Ergänzend dazu liegen die Planunterlagen im gleichen Zeitraum beim RP Darmstadt in der Wilhelminenstraße 1-3 aus und können dort nach telefonischer Terminvereinbarung (06151/123714) eingesehen werden. Auch im Bibliser Rathaus, Darmstädter Straße 25, sind die Pläne zu sehen, Terminvereinbarung unter (06245/28873).

Wer Einwände gegen das Vorhaben von RWE hat, kann diese bis zum 22. Januar 2021 schriftlich bei den genannten Auslegungsstellen oder per E-Mail an Abwasser-Da@rpda.hessen.de erheben. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.11.2020