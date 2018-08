"Eis zum Schmelzen bringen"

Biblis."Was kann es Schöneres geben, als das neue Jahr mit dem Segen Gottes zu beginnen", meinte Gemeindereferentin Alice Zelonka beim Aussendungsdienst in der St. Bartholomäuskirche Biblis. Als Sternsinger sind die 50 Jungen und Mädchen auch als Botschafter für Kinder unterwegs, denen es nicht so gut geh. In diesem Jahr geht es um Bolivien.

Passend zum Auftrag "Segen bringen, Segen sein"

...