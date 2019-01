Elf von zwölf Lkw ohne Berechtigung

Wattenheim.Elf von zwölf Laster sind gestern ohne Erlaubnis durch Wattenheim gefahren. Das ergab eine erneute Kontrolle, die Beamte der Polizeistation Lampertheim und Mitarbeiter des Bibliser Ordnungsamtes durchgeführt haben. Zwischen 10 und 12.30 Uhr stoppten die Einsatzkräfte zwölf Lastwagen in diesem Bereich. Nur ein einziger hatte für die Durchfahrt eine Berechtigung. Gegen die elf anderen leiteten die Ordnungshüter Bußgeldverfahren ein wegen der Missachtung des Durchfahrtsverbotes für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen.

Erst am vergangenen Freitag hatte die Polizei an dieser Stelle kontrolliert. Dabei waren sieben von acht Lkw ohne Berechtigung unterwegs. Die Polizei kündigt an, die Überprüfungen auf in naher Zukunft fortzusetzen. pol/sbo

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.01.2019