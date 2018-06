Anzeige

Biblis.„Ich komme jeden Tag zum Spielplatz und kann sehen, wie es Stück für Stück weitergeht“, sagt Julia Herd froh. Gemeinsam mit Carina Holstein hat sie im vergangenen Jahr die Teilnahme am Gewinnspiel von Edeka initiiert. Für die Sanierung des Spielplatzes an der B 44 gab’s den Hauptgewinn – und damit 50 000 Euro. Die Umgestaltung ist in vollem Gange, die neuen Spielgeräte wurden bereits installiert. Eltern haben nun den Pinsel geschwungen, um die alte Schaukel, Wippe und Co. zu verschönern.

„Die alten Spielgeräte sahen etwas mitgenommen aus – vor allem im Vergleich mit den neuen“, sagt Julia Herd. Daher rief sie über soziale Medien zu einer Elternaktion auf, bei der an zwei Tagen die alten Geräte abgeschliffen, grundiert und mit neuer roter Farbe gestrichen wurden. Alles in Absprache mit der Gemeinde, die auch die Farbe zur Verfügung stellte.

„Es war nicht ganz einfach, Helfer zu finden. Umso mehr freue ich mich, dass am ersten Tag neun Erwachsene und am zweiten Tag vier Eltern mithalfen“, lobt Julia Herd. Sie erinnert sich gut, wie stark das Gemeinschaftsgefühl vor einem Jahr – beim Kampf um den Hauptpreis – war. Auch der ehrenamtliche Einsatz der Mitstreiter war immens. Im Frühjahr kamen dann die neuen Gerätschaften in Biblis an. Inzwischen ist Endspurt angesagt.