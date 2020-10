Elternabend zur Erstkommunion

Biblis.Die Katholische Pfarrgruppe Biblis lädt am Dienstag, 20. Oktober, um 20 Uhr ein zum Elternabend für die Erstkommunion 2021. Die Veranstaltung findet statt in der Kirche St. Bartholomäus in Biblis. Alle katholisch getauften Kinder der Pfarrgruppe erhalten in den nächsten Tagen eine persönliche Einladung mit allen nötigen Unterlagen. Die Anmeldungen sollten dann bis zum 31. Oktober abgegeben werden – einschließlich der Anmeldegebühr in Höhe von 20 Euro. Für die Teilnahme am Elternabend ist keine Voranmeldung nötig. Die Teilnehmer sollten zum Hauptportal kommen und einen Mundschutz mitbringen. Beim Eintritt in die Kirche sollten sie sich mit Namen melden. Die Sitzplätze sind markiert. Die Erstkommunion im Jahr 2021 findet nach momentanem Planungsstand an den beiden Wochenenden vom 11. und 18. April 2021 statt. red

