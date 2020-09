Elternlotsen sichern Schulweg

Biblis.Eine Woche lang hat sich Nicole Skubella, die Rektorin der Bibliser Schule in den Weschnitzauen, die Auswirkungen der Baustelle auf der L 3261 angeschaut. Am vergangenen Freitag war für sie klar, dass gehandelt werden muss. Durch den erhöhten Lkw-Verkehr sei eine Gefährdung für die Kinder entstanden. „Schüler sind beinahe angefahren worden“, sagt Skubella im Gespräch mit dieser Redaktion. In

...