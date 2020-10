Biblis.Die Bibliser Bürgerstiftung hat drei engagierte Damen geehrt, die sich um den geselligen Senioren-Treff kümmern. Erika Ritter, Helga Wetzel und Irene Georgi sollten eigentlich schon bei der Ehrenamtsveranstaltung der Bürgerstiftung im März ausgezeichnet werden. Diese wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber kurzfristig abgesagt.

Da die Pandemie immer noch anhält, hat die Bürgerstiftung unter Vorsitz von Britta Spatz und Bürgermeister Volker Scheib einen anderen Weg gesucht, um den Ehrenamtlichen doch noch die Ehre zu erweisen. Sie sollten einen Ort vorschlagen für die Veranstaltung. Doch das Treffen der drei Frauen bei Helga Wetzel musste wegen der steigenden Infektionszahlen doch im letzten Augenblick abgesagt werden.

Als rettender Engel erwies sich Gisela Gibtner von der Bürgerstiftung. Sie brachte kurzfristig die Würdigung allen drei Damen direkt nach Hause. Sie übergab die Urkunden mit Trophäen mit den Worten: „Die Bibliser Seniorengemeinschaft liegt Euch sehr am Herzen. Euch zeichnet Zusammenhalt, Ideenreichtum und Ausdauer, aber auch die gute Organisation aus. Das ist uns einen Dank wert.“

Die drei geehrten Frauen freuten sich über die Würdigung und versicherten, sich weiter mit all ihrer Kraft in ihrem Ehrenamt einzubringen. Sobald es möglich ist, wollen sie wieder mit den Seniorennachmittagen in ihrer Gemeinde starten. Ihr organisatorisches Konzept steht unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.10.2020