Entspannung mit Klangschalen

Biblis.Die KAB Biblis bietet am Samstag, 29. Februar, die Möglichkeit, sich mit den leisen Tönen der Klangschalen auf eine Klangreise zu begeben. Von 14 bis 17 Uhr werden Alltagsstress und Hektik verbannt. Die Kindertagesstätte Sonnenschein, Im Helfrichsgärtel 18 in Biblis wird eine Oase der Ruhe und Entspannung verwandelt. Die verschiedenen Töne der Klangschalen sprechen insbesondere den Hör- und Fühl-Sinn an. Dadurch gelangt man sehr schnell in eine tiefe Entspannung.

Silvia Berger, Heilpraktikerin für Psychotherapie, leitet den Kurs, für den eine Matte als Unterlage, eine Decke, bequeme Kleidung, dicke Socken und ein bis zwei Kissen benötigt werden. Ansonsten braucht es nur die Bereitschaft, loszulassen und die leisen Töne der Klangschalen auf sich wirken zu lassen. Der Kurs kostet 15 Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verbindliche Anmeldungen nimmt Silvia Berger per E-Mail an info@silviaberger.de oder telefonisch unter 06245/29 82 83 entgegen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.02.2020