Entspannungskurs in Biblis

Biblis.Die KVHS hat einen neuen Entspannungskurs in Zusammenarbeit mit der Praxis Silvia Berger in Biblis im Angebot: An drei Abenden testen die Teilnehmer unterschiedliche Entspannungsmethoden: autogenes Training, Fantasie-Reisen und progressive Muskelentspannung. Dabei sollen die harmonischen Klänge und Schwingungen von Klangschalen und Gongs, die den Körper massieren und ein angenehmes Gefühl in der Seele hinterlassen, die Wirkung unterstützen. Der Kurs läuft mittwochs, von 19 bis 20.30 Uhr, ab 30. Januar, in der Pacellistraße 9 in Biblis. Zum Kurs sind Matte, Decke, Socken und Kissen mitzubringen. Infos und Anmeldungen bei der KVHS Bergstraße unter kvhs-bergstrasse.de oder Telefon 06251/1 72 96 15. red

