Anzeige

Biblis.Der Seniorentreff Biblis lädt zu einem gemütlichen Beisammensein am Mittwoch, 30. Mai, in den großen Tagungsraum ins Bürgerzentrum in Biblis ein. Beginn ist um 14 Uhr.

An diesem Nachmittag dreht sich alles um das beliebte rote Früchtchen. Das Seniorenteam ist wie immer um das leibliche Wohl seiner Gäste bemüht und wird alle Besucher an diesem Tag mit Kaffee und frischgebackenen Erdbeerkuchen und -torten sowie einer Erbeerbowle und diversen Getränken verwöhnen.

Christel Shelton hält Vortrag

In einem Vortrag informiert Kriminalhauptkommissarin Christel Shelton ihre Zuhörer über die Tricks von Betrügern. Eingeladen sind alle Senioren der Gemeinde Biblis, die in geselliger Runde ein paar unterhaltsame Stunden verbringen möchten. Diese Veranstaltung findet immer am letzten Mittwoch im Monat statt, und die Organisatoren hoffen auf viele Besucher. red