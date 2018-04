Anzeige

Im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten stehe weiterhin die Gewinnung neuer Nachwuchsspieler. Neben Schul- und Schnuppertennis kontaktiere man aktiv die Kitas in Biblis, Nordheim und Wattenheim. Zudem wird sich der Verein erneut an den Ferienspielen beteiligen und ist auch bei Aktion „Deutschland spielt Tennis“ – am 22. April – zur Saisoneröffnung mit dabei. Auch ein Eltern-Kind-Turnier, das Sommerfest und die Medenrunden-Abschlussfeier stehen auf dem Plan.

Für 15 000 Euro wurde als Ersatz für das Zelt eine Holzhütte auf dem Vereinsgelände gebaut. Als „Schandfleck“ wurde die Toilettenanlage auf dem Platz angemahnt. Darum wird sich der Vorstand kümmern, versprach Seibert. Fell

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.04.2018