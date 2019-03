Erfolgreich im Verein mitgemischt

Biblis.Ein Verein feiert Geburtstag. Morgen Abend um 19.30 Uhr begeht der FV Biblis im Bürgerzentrum sein 100-jähriges Bestehen. Der FVB ist ein Fußballverein wie viele andere in Deutschland auch. Und auch das Jahr 1919 ist angesichts der vielen Gründungen zum damaligen Zeitpunkt kaum etwas besonders.

Wer sich aber etwas näher mit des FVB beschäftigt, erkennt schnell, dass dort einige regional bekannte Persönlichkeiten mitgemischt haben. Beispielsweise Fritz Bolleyer, der den FV Biblis in der Saison 1964/65 trainierte. Der aus Viernheim stammende Bolleyer gehörte einst der erfolgreichen Mannschaft des VfR Mannheim an, die am 10. Juli 1949 erster Meister der Bundesrepublik Deutschland wurde.

Kometenhaft war der Aufstieg von Klaus Schlappner (Bild) zum deutschlandweit bekannten Fußballtrainer, der mit dem SV Waldhof 1983 im wahrsten Sinne des Wortes sein Meisterstück machte. Kurz bevor sich „Schlappi“ im Profifußball seinen Weg nach oben bahnte, war er resoluter und umtriebiger Spielausschussvorsitzende des FVB. Sein Vorgänger in diesem Amt war Walter Kohr, der sich als Busfahrer der Fußball-Nationalmannschaft einen Namen machte. Nicht zu vergessen die beiden FVB-Nachwuchskräfte Aaron Biagioli (RW Essen, Mainz 05) und Joachim Eichhorn (Kickers Offenbach), die in den deutschen Profiligen spielten.

Im Damenfußball sorgte der Verein lange Zeit unter Trainer Helmut Helfrich für Furore. Hier stellte etwa Anja Fillauer ihr fußballerisches Talent unter Beweis. Sie wurde einst für den RV 1926 Einhausen Deutsche Meisterin im Kunstradfahren.

Es gab auch diejenigen, die nicht im Rampenlicht standen, aber viel für den Verein leisteten. Einer von ihnen ist Adolf Heuser. Von Ende der 1950er Jahre an bis 2017 war er Linienrichter. Auch heute nimmt er noch am Vereinsgeschehen regen Anteil. „Von seiner Sorte hätten wir gern mehr“, lobt ihn Vorsitzender Karlheinz Gölz. (Bild: Fell/A)

