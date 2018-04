Anzeige

Biblis.Apfelfest, Naturstrolche, ornithologische Ausflüge – der Kalender des Vogel- und Naturschutzvereins Biblis war im vergangenen Jahr gut gefüllt. „Ich denke, dass wir für jeden etwas im Programm hatten“, sagte Markus Wolter, Vorsitzender des Vereins, auf der Jahreshauptversammlung.

Die Jugendgruppe Naturstrolche entwickele sich prächtig. Diese besteht seit fünf Jahren wieder. Zwölf bis 15 Kinder nehmen daran regelmäßig teil. Schwierig sei es manchmal, die Altersklassen von fünf bis 14 unter einen Hut zu bekommen.

Ehrungen Für 25-jährige Mitgliedschaft beim Vogel- und Naturschutzverein geehrt wurden Simone Männl, Stina Klee, Dominic Gleich, Volker Schlappner, Sebastian Schader. 40-jährige Mitgliedschaft: Brigitte Baumhäkel, Jan-Dirk Baumhäkel, Stefan Angert, Thomas Barth, Walter Beckerle, Michael Wetzel und Herbert Kipfstuhl. str

Kooperation mit Lampertheim

Markus Wolter betreut die Gruppe gemeinsam mit Michael Eichenauer und Joachim Schmitzer. Weitere Aktionen mit den Kindern waren: die Überprüfung von Nistkästen, die Unterstützung der Amphibienwanderung in Langwaden oder die Herstellung von Fettfutter. „Das Zeltlager fiel wetterbedingt leider aus, stattdessen gab es einen Grillabend“, so Wolter. Ebenso gut laufe die Zusammenarbeit mit der Jugendgruppe des Nabu Lampertheim. Gemeinsam besuchten die Kinder und Jugendlichen die Storchenstation in Lampertheim, sie stellten Kräuterbutter her und entdeckten mit einem Naturpädagogen den Lampertheimer Wald.