Erik Schiffner will in Biblis einiges verändern

Gespräch

Kabarettist Stephan Bauer freut sich auf Bürstadt

Für den Kulturbeirat ist es ein erster Schritt in die neue Saison, für den Kabarettisten Stephan Bauer ist es „ein Stück zurück in die Normalität": Er tritt am Donnerstag, 20. August, in Bürstadt auf und hat sich Zeit für ein ...