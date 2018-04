Anzeige

Ohne Aussprache und einstimmig stimmten alle Kommunalpolitiker der Neuregelung der Kindergartengebühren zum 1. August zu. Diese ist durch die zuvor diskutierte Gebührenbefreiung notwendig gewordenen. Vorab war die Neuregelung ausgiebig in den zuständigen Fachgremien beraten worden (wir berichteten ausführlich).

Gemeinde soll Grundstücke kaufen

Zu Beginn der Sitzung hatte das Gremium einen Antrag der Sozialdemokraten bezüglich eines Wohnmobilstellplatzes wegen weitergehenden Beratungsbedarfs von der Tagesordnung genommen. Josef Fiedler begründete den Antrag seiner Fraktion zur Baulandentwicklung. „Die SPD möchte damit bereits heute weiter in die Zukunft denken – bezüglich der Baugebiete Helfrichsgärtel IV und V und in Wattenheim.“

Die Genossen beantragten, bereits jetzt Mittel für den Ankauf von weiteren Grundstücken in diesen Bereichen bereitzustellen. „Denn bis 2030 werden in Biblis bis zu 300 Wohneinheiten fehlen“, so Fiedler. „Außerdem soll dadurch die Bauland-Offensive des Landes Hessen zum Tragen kommen.“ Dabei hat sich das Land dazu verpflichtet, Kommunen bei der Baulandentwicklung zu unterstützen und brachliegende Grundstücke zu mobilisieren. Dem Antrag stimmten die Gemeindevertreter mit zwei Ergänzungen von CDU-Seite zu. Zusätzlich soll Biblis in diesem Zusammenhang vom Kleinstzentrum zum Unterzentrum hochgestuft werden. Ein Konzept zur Baulandentwicklung im Innenbereich der Gemeinde soll die Verwaltung jetzt entwickeln.

Die Teilnahme der Gemeinde an der europaweiten Aktion „Free WIFI for Europeans“ forderte Josef Fiedler in einem weiteren Antrag für die Sozialdemokraten. „Die Verwaltung kann sich mit einem entsprechenden Antrag für die Ortsteile Nordheim und Wattenheim, am 15. Mai, ab 13 Uhr, registrieren lassen und mit ein bisschen Glück Gutscheine für freies Internet bei der EU gewinnen.“ Dieser Bewerbung stimmten alle Parteienvertreter zu.

Umfangreich war die Verwaltungsvorlage bezüglich des Prüfantrags der FLB zur Abwassergebühren-Satzung. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen (FLB) beschloss die Gemeindevertretung, auch zukünftig an der Gebührenkalkulation auf Grundlage des Verursacherprinzips festzuhalten.

Ohne Aussprache befürworteten die Gemeindevertreter mit großer Mehrheit die Liste der Schöffen für die Wahlperiode 2019 bis 2023. Einstimmig votierten die Gemeindevertreter zudem für die Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben für den Erwerb von Ökopunkten für das Baugebiet „Helfrichsgärtel III“, für die Kanalerneuerung im Bereich Wattenheimer Straße/Bürstädter Straße und für die Umrüstung einer Heizungsanlage in der Christopherus-Straße in Wattenheim.

Bürger können mitreden

Vor dem Einstieg in die eigentliche Tagesordnung hatten Felix Kusicka und Gemeindevertretervorsteherin Rita Schramm das Gremium darüber informiert, dass am Samstag, 5. Mai, „im und um das Rathaus“ ein „Tag der Städtebauförderung“ stattfindet. Interessierten Bürgern soll es an diesem Tag möglich sein, mit Fachleuten über Möglichkeiten zu diskutieren, wie Biblis städtebaulich weiterentwickelt werden kann.

Gemeindevertreterin Judith Krause (FLB) hat ihr Mandat zurückgegeben. Ein Nachrücker ist noch nicht bestimmt worden.

