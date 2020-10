Erneut Einsatz im Haus Paulus

Biblis.Am Freitagmorgen sind die Feuerwehren der Gemeinde Biblis gegen 9.20 Uhr erneut zu einem Brandeinsatz ins Haus Paulus in der Lindenstraße ausgerückt. Am Vortag hatte wohl ein Bewohner die Brandmeldeanlage des Alten- und Pflegeheimes ohne Anlass ausgelöst. Dieses Mal fanden die Einsatzkräfte den Anlass für den Alarm. Der Rauchmelder in der Küche hatte aufgrund von aufsteigendem Kochdunst ausgelöst. Die Feuerwehrleute kontrollierten die Küche und stellten die Brandmeldeanlage zurück. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig.Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen. Einsatzende war gegen 9.50 Uhr. red

