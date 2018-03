Anzeige

Biblis.Positiv schaut der Obst- und Gartenbauverein Biblis in die Zukunft, auch dank jüngerer Mitglieder, die in den Vorstand und auf andere Positionen gerückt sind. Im kommenden Jahr will Vorsitzende Christa Focke nach 32 Jahren an der Spitze in den Ruhestand gehen. Voraussichtlich wird ihr Stellvertreter Hans-Erich Neun ihr Amt übernehmen. Er leitet bereits einen großen Gartenverein in Darmstadt. Schon bei dieser Jahreshauptversammlung wurde Focke für ihre vielfältigen Tätigkeiten auf Orts- und Kreisebene mit der Goldenen Ehrennadel mit Kranz des Landesverbandes ausgezeichnet.

Sommerfest mit 170 Gästen

Ehrungen 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft: Edith Marsch, Karin Schäfer und Dietmar Borries. Silberne Nadel des Kreises mit Urkunde für 30 Jahre: Rita Schäfer. Goldene Nadel des Kreises mit Urkunde für 40 Jahre: Hans-Georg Platz und Herbert Kipfstuhl. Goldene Verbandsnadel: Franz Focke für 58 Jahre Vorstandsarbeit und Rolf Wolter für 26 Jahre Vorstands- und Baumwartarbeit. Silberne Verbandsnadel: Elfriede Hertling für 29 Jahre im Vorstand und Karl Diehl für 25 Jahre im Vorstand sowie Dietmar Borries. Goldene Ehrennadel mit Kranz: Christa Focke für 31 Jahre als Vorsitzende und 33 Jahre im Kreisvorstand.

Die Vorsitzende erinnerte in ihrem Bericht an das Sommerfest mit rund 170 Gästen, das wieder etabliert werden konnte. Sie erwähnte zudem die beiden Schnittkurse im Frühjahr und im Spätsommer mit Baumwart Rolf Wolter, die gute Teilnehmerzahlen aufwiesen. Marcel Kranz habe den Kurs zum Fachkundenachweis zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erworben und werde den Baumwart bei seiner Tätigkeit unterstützen. Sie berichtete über Reparaturen am und im Vereinsgebäude, die rund 1500 Euro gekostet hätten. Natürlich wurde auch die Anlage mit ihren Bäumen, Sträuchern, Grasflächen und die Obstbaumreihen gepflegt.

Bienenvölker angesiedelt

Bei all diesen Arbeiten und Aktivitäten seien die jungen Leute sehr präsent gewesen, so die Vorsitzende, die allen Helfern dankte. Sie freute sich, dass die Baumreihen verpachtet werden konnten und dass ein Mitglied in der Nähe der Bäume Bienenvölker aufstellen will. Dies kollidiere nicht mit den Spritzmaßnahmen an den Bäumen, meinte Marcel Kranz. Zudem würden die Völker vorher eingesperrt.