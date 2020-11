Erst einmal Wehwehchenauskurieren

Biblis.Bei den Handballern der TG Biblis ruht aktuell nicht nur der geregelte Spiel- und Trainingsbetrieb, auch „Hausaufgaben“ haben die Spieler des A-Liga-Teams von ihrem Trainer Sascha Schnöller noch nicht bekommen.

Hoffen aufs neue Jahr

„Momentan kuriert jeder seine kleinen Blessuren aus. Nächste Woche werde ich dann aber beginnen, wie schon im Frühjahr Aufgaben zu stellen, die dann individuell erledigt werden müssen“, so der Coach. In der vergangenen Woche, als theoretisch noch Training möglich gewesen wäre, war die Bibliser Pfaffenauhalle gesperrt, weil die wegen des Castortransportes in die Gurkenstadt entsandten Polizisten dort ihr Quartier aufgeschlagen hatten. Die Polizisten sind jetzt zwar bald wieder weg, aber die Halle bleibt wegen der Corona-Verordnung des Landes geschlossen. „Das ist für uns im Moment aber auch kein Problem“, so Schnöller. „Wir würden kein Training machen. Wenn das im neuen Jahr wieder regelmäßig möglich ist, wären wir schon zufrieden.“

Dass die Runde tatsächlich nach Weihnachten noch starten wird, daran glaubt der Übungsleiter nicht: „Der Virus kann sich in der kalten Jahreszeit, wenn die Menschen mehr drinnen sind, noch besser ausbreiten. Das wird uns weiter beschäftigen. Daher rechne ich im Januar mit einer Absage der kompletten Spielzeit.“ me

