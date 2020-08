Erster Film läuft nach der Zwangspause über die Leinwand

Biblis.Auch die Filminsel hat sich getraut und ihren ersten Film gezeigt. Natürlich mit Hygiene- und Abstandsregeln, wie es sich in diesen Zeiten gehört. Die Karten gab es nur online zu kaufen, und die Kontaktdaten mussten hinterlegt werden. „Die verbleiben bei unserem Anbieter Kinoheld, und wir bekommen sie gar nicht zu sehen. Ich musste leider zwei Leute wegschicken, die spontan vorbeigekommen sind und keine Karten hatten. Das geht derzeit eben nicht. Wir haben das unter anderem auf unserer Homepage so kommuniziert“, machte Vorsitzender Marcus Müller deutlich. Er hatte den ersten Kinodienst nach der Pause zusammen mit Vorführer Kay Mehner übernommen.

Normalerweise unterstützt der Vorführer mit an der Kasse, während die Zuschauer eintrudeln, aber das war am ersten Kinotag anders. „Ich weise den Leuten ihre Plätze zu“, erklärte Mehner. Die Sitze in der Filminsel waren alle nummeriert und trugen eine auf dem Kopfende oben aufgeklebte Zahl. Jede zweite Reihe im Kino war mit rot-weißem Band gesperrt. So auch der Balkon, der sonst für die Mitglieder reserviert ist. Dort können die nötigen Abstände nicht eingehalten werden.

Der Dienst an der Kasse verlief entspannt. Für den ersten Tag waren 25 Karten verkauft. „Die Anzahl der Zuschauer variiert je nach Gruppenanzahl. Wir müssen zwischen jeder Gruppe drei Sitzplätze frei lassen. Wenn viele Einzelpersonen kommen, ist das anders, als wenn viele Zehnergruppen sich den Film anschauen wollen“, erläuterte Müller. Er musste jeweils die Tickets einscannen, die entweder auf dem Handy des Besuchers oder ausgedruckt auf Papier vorlagen. Dann gab er noch Getränke und Snacks aus, die nach wie vor bar bezahlt werden konnten.

Die Filminsel hat darüber hinaus ein Kartensystem installiert, über das kontaktlos bezahlt werden kann, aber nicht muss. „Wir hatten einen Gast, der mit Karte gezahlt hätte, aber dann doch lieber das Geld auf den Tresen gelegt hat, als er erfuhr, dass das auch geht“, so der Vorsitzende. Dank der Online-Ticktes konnten Müller und Mehner genau sehen, dass alle da waren, was im regulären Betrieb sonst nicht möglich ist.

Unter den Zuschauern der ersten Vorstellung bei der Wiedereröffnung war Erika Habel aus Biblis. Sie ist Stammgast im Kino. „Ich wollte das Ereignis auf keinen Fall verpassen und unbedingt zu den Ersten gehören, die dabei sind“, betonte sie. Es habe ihr gefehlt, dass es in der Corona-Zeit keine Vorstellungen gab und sie sei froh, dass das kommunale Kino wieder offen hat.

So auch Wolfram Bayer aus Hofheim. Er ist großer Fan und wollte unbedingt beim ersten Film dabei sein, der nach der Zwangspause gezeigt wird. „So wie es hier mit den Maßnahmen geregelt ist, finde ich das sehr gut“, meinte er. Aber beide interessierten sich auch für den Film „Marie Curie“, der die Biografie der berühmten Wissenschaftlerin erzählt. Die Masken mussten so lange aufbehalten werden, bis die Leute an ihrem Platz waren, dann durfte sie abgenommen werden. Beim Gang zur Toilette oder beim Verlassen des Kinos mussten sie dann wieder aufgesetzt werden.

Mit der Kultur- und Kinderfilmstaffel geht es am ersten Septemberwochenende los. „Allerdings dürfen Kinder bis zwölf nur in Begleitung eines Erwachsenen in die Vorstellung. Auch das ist eine Auflage durch die Corona-Beschränkungen“, machte Müller deutlich. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.08.2020